I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione di un’indagine iniziata dopo una rissa tra minorenni avvenuta nella tarda serata del 31 ottobre scorso, hanno denunciato in stato di libertà 8 minorenni di età compresa fra i 15 e 16 anni, con l’accusa di rissa aggravata.

I FATTI – Nella tarda serata del 31 ottobre, i Carabinieri di Ceglie Messapica furono allertati poiché al pronto soccorso dell’ospedale si erano recati alcuni ragazzi minorenni, uno dei quali aveva una ferita da taglio a un dito della mano, giudicata guaribile con 10 giorni di prognosi. Ascoltati i testimoni e acquisiti i filmati degli impianti di video sorveglianza, hanno consentito di accertare che in Piazza Sant’Antonio gli otto minorenni avrebbero partecipato attivamente a una rissa, affrontandosi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, a più riprese per le vie del paese. Gli otto giovani sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Lecce.