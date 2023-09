In casa San Pietro Vernotico c’è non poco entusiasmo intorno al nuovo progetto sportivo.

Il presidente Danilo Polito, a pochi giochi dal debutto nel campionato di Eccellenza, ha deciso di non intraprendere la strada della scaramanzia, svelando il vero obiettivo stagionale del suo club: “L’intenzione è quella di fare un buon lavoro, abbiamo messo in piedi un ottimo team. L’obiettivo è condurre questa squadra alla vittoria del campionato. So che può sembrare forse troppo ambizioso come obiettivo, ma a noi piace sognare in grande”.

Un entusiasmo figlio della grande novità di giornata. A raccontarla, ai nostri microfoni, il direttore generale Paolo Schettino: “In questi minuti abbiamo avuto conferma del fatto che l’amministrazione comunale ha tenuto fede agli impegni presi ad inizio progetto con questa società. Abbiamo infatti ottenuto l’ok per usufruire dell’impianto di San Pietro Vernotico per i prossimi due anni. Questo club tornerà a giocare nel proprio comune, davanti ai propri tifosi”.

Ben più pacate le aspettative di mister Vincenzo Di Serio, consapevole della difficoltà e delle insidie che un campionato di Eccellenza può nascondere: “Comprendo l’entusiasmo del presidente, ha messo in piedi una squadra letteralmente dal nulla. Non possiamo negare di sognare, ma dovremo sempre ricordare le difficoltà di questo campionato. Soprattutto quest’anno, perché retrocederanno sei squadre. Stiamo costruendo una buona rosa, ma sappiamo bene cosa ci aspetta. Il risultato che otterremo alla fine sarà figlio del duro lavoro, qualunque esso sia. Mi piace l’idea di restare con i piedi per terra”.

