L’acquisto che non ti aspetti: il Martina Calcio e mister Pizzulli riabbracciano Andrea Soldano. Il neo acquisto, figlio del presidente Luciano Soldano, ritorna in Valle d’Itria dopo un anno di esperienze calcistiche tra Estonia e Finlandia.

Ogni allenamento, ogni partita, diventa una sfida doppia per lui: non solo per superare gli avversari sul campo, ma anche per dimostrare che merita un posto in squadra grazie alle sue capacità e al duro lavoro.

Nonostante il peso extra del suo cognome, Soldano ha scelto di tornare a Martina non per una via d’uscita facile, ma per un amore profondo verso questa maglia, un rispetto immenso per la sua città e per suo padre, il presidente.