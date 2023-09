Alla fine vince il buonsenso: Ragno resta l’allenatore del Nardó

Strappo rientrato: Nicola Ragno resta allenatore del Nardó. Alla fine ha prevalso il buonsenso con un utile confronto tra dirigenza e tecnico. Il Presidente Alessio Antico nel corso nella conferenza stampa pomeridiana non ha nascosto nulla alla piazza in merito agli attriti delle ultime ore (e di questo gli va dato atto perché non è da tutti fare certe ‘operazioni trasparenza’). Dal canto suo, l’esperto allenatore che, va ricordato, è stato il protagonista della splendida conquista dei play off dello scorso anno) avrebbe fatto presente il suo punto di vista rimarcando alcune criticità che andavano risolte. Contestualmente il club neretino avrebbe già informato del fatto gli allenatori allertati (c’era la fila per allenare il Nardó). Nuovo patto dunque tra Ragno e la società per andare avanti insieme a caccia di un unico obiettivo: la serie C.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp