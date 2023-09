Serie D/H: Nardò, Antico ‘Speriamo di proseguire con Ragno’

(Di Anthony Carrano) Conferenza stampa indetta da Alessio Antico, presidente del Nardò, per presentare il prossimo organigramma societario, sciogliere il nodo sullo stadio che ospiterà le prossime gare dei pugliesi in casa, ma soprattutto per chiarire le divergenze con il tecnico Ragno.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO: “Da 6 anni siamo sempre gli stessi, ma questa volta ci sarà una novità in quanto avremo un consiglio di amministrazione all’interno della società, di cui faccio parte io che sarò il presidente della società. Ci saranno anche Antonio Vincenti, Gregory Chirivi, il dottor Luciano Barbetta, Gianni Casarano e Marco Carafa”.

QUESTIONE STADIO: “Ufficiosamente il campo dove giocheremo le partite casalinghe è il comunale di Matino: per la prima gara avremo una capienza di 900 spettatori, successivamente si dovrebbe arrivare a 1200. Proprio oggi abbiamo tenuto un’ultima riunione tecnica: non avevamo nulla di certo, quindi non volevamo dare nessuna notizia prima. Purtroppo, nel Salento ci sono veramente pochi campi omologati per la Serie D. Abbiamo avuto l’ok dalla Lega e dal comune di Matino, grazie anche all’aiuto dell’amministrazione comunale di Nardò. Stiamo progettando ormai da anni, i risultati li stiamo vedendo, finalmente iniziano i lavori nel nostro stadio”.

SITUAZIONE RAGNO: “Ci sono state delle incomprensioni con il mister, sicuramente non tecniche. Ci vedremo domani per capire se c’è la possibilità di andare avanti insieme oppure di interrompere il rapporto. A noi interessa portare avanti il Nardò, ci auguriamo che Ragno rimanga perchè vogliamo continuare il progetto iniziato lo scorso anno. Al momento è ancora l’allenatore della nostra squadra, ci sono margini per poter sistemare la situazione. Dobbiamo vederci di persona e chiarire quanto accaduto, logicamente tanta stima per Ragno perché sappiamo cosa ci potrà dare. Dal punto di vista tecnico credo di averlo accontentato su tutto facendo degli sforzi importanti. Ci tengo a smentire Ciullo perché è un’ipotesi da scartare. Ci sono tanti allenatori che si stanno proponendo, abbiamo un’ottima rosa, affronteremo però prima il colloquio con Ragno: se ci saranno i presupposti per andare avanti saremo contentissimi, altrimenti ce ne faremo una ragione. Tra sanguigni che vogliono fare bene queste discussioni possono anche esserci, come nelle migliori famiglie, da persone intelligenti capiremo se sarà il caso di andare avanti insieme o interrompere il rapporto. Da quel che ho capito, sono delle sue richieste personali, ma voglio parlarci faccia a faccia”.

UMORE DELLA SQUADRA “I ragazzi sono tranquilli, anche se dispiaciuti per la situazione. Tutti i giocatori sono stati voluti da Ragno in accordo con i direttori Corallo e Toma, logicamente sono rimasti spiazzati da questa decisione del tecnico”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp