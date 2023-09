Ufficiale: Luigi Panarelli nuovo allenatore del Matera

Adesso è ufficiale: come anticipato da Antenna Sud, Luigi Panarelli è il nuovo allenatore del Matera. Questo il comunicato del club:

Dopo la risoluzione consensuale del rapporto con i mister Salvatore Ciullo e Rocco Stifani, siamo lieti di annunciare i loro sostituti nelle persone di Luigi Panarelli e Luigi Romano dei quali forniamo , di seguito, un breve profilo:

Luigi Panarelli ( coach, foto a sinistra), nato a Taranto il 26 aprile 1976, dopo una carriera da calciatore tra Serie A, Serie B e Serie C, inizia la sua carriera da allenatore sulla panchina del Team Altamura ( con cui vince il campionato di Eccellenza)

Conta anche due esperienza alla guida del Taranto, prima subentrando a Cazzarò e poi a Ragno. Poi, la chiamata alla Fidelis Andria con cui è grande protagonista, con un ottimo terzo posto che permette ai pugliesi di essere ripescati in Lega Pro. Con i federiciani inizia la stagione, sua prima stagione da allenatore tra i professionisti. Nello scorso campionato ha guidato, prendendola in corsa, la Casertana. Al momento, risulta uno dei migliori allenatori del Girone H della serie D con una media punti di 1.85 a partita, che gli valgono il settimo posto in questa speciale classifica.

Luigi Romano, preparatore atletico, è coetaneo di mister Panarelli: egli è nato il 10 giugno 1976. Luigi, a destra nella foto, ha già avuto esperienze da preparatore atletico a Matera. È molto conosciuto e stimato nell’ambiente sportivo e, nella sua carriera, ha lavorato con diverse società professionistiche.

Benvenuti entrambi a Matera!

