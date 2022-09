Devis Mangia, ct della nazionale di Malta dal 2019, è stato sospeso e non sarà in panchina nell’amichevole con Israele. Lo ha annunciato la Federazione maltese in una nota senza precisare ulteriori dettagli. Secondo fonti citate da Times of Malta, la Federcalcio di La Valletta ha ricevuto domenica una segnalazione riguardante una “presunta cattiva condotta sessuale” nei confronti di un giocatore della nazionale.

LA NOTA DELLA FEDERAZIONE MALTESE – “Il commissario tecnico Devis Mangia è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. La Federazione non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all’interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente”.

Ex ct dell’Italia Under 21, con cui ha conquistato un secondo posto agli Europei in Israele nel 2013, Mangia ha allenato diversi come Varese, Palermo, Spezia, Bari e Ascoli.