Giochi del Mediterraneo: 3 mln per Campus Campitelli Grottaglie

Il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale ha trasmesso un primo elenco degli interventi per la realizzazione degli investimenti necessari a potenziare gli impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nel 2026. Al Comune di Grottaglie, che ospiterà le eliminatorie e le finali di Pallavolo, sono stati destinati 3.000.000 euro per gli interventi al Campus Campitelli.

Il finanziamento sarà utile per una totale riqualificazione dell’impianto e delle aree di pertinenza sia sotto il profilo energetico che della sicurezza antincendio. Una particolare attenzione è stata dedicata, in fase di progettazione, al superamento delle barriere architettoniche per consentire un uso non condizionato, ma assolutamente facilitato di tutto il complesso sportivo da parte degli spettatori e degli atleti.

Fondamentale sarà la realizzazione, sul tetto della struttura sportiva, dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio delle strutture tecnologiche.

Un finanziamento di grande importanza – dichiara il vice-sindaco e assessore allo sport, Vincenzo Quaranta – che metterà a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive una struttura sportiva pienamente in linea con gli standard Coni, con un’elevata qualità architettonica e soprattutto sostenibile a livello ambientale. Inoltre, nei prossimi giorni, sarà pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione relativo al finanziamento di 4 milioni inerente la Misura 3.1 “Sport e inclusione sociale” – cluster 3 del PNRR, per i lavori di ristrutturazione dello storico Stadio Atlantico D’Amuri”.

“Nei prossimi mesi Grottaglie – dice il Sindaco della Città di Grottaglie, Ciro D’Alò – vedrà l’avvio di numerosi cantieri frutto dei tanti bandi ai quali l’Ente, grazie all’incessante lavoro degli uffici, è risultato vincitore. Rigenerare, riqualificare e restituire luoghi alla città. In questi anni abbiamo lavorato con questa mission e questo ulteriore finanziamento rappresenta il riconoscimento di una pianificazione e programmazione che guarda al futuro da un punto di vista saldo e concreto”.