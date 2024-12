Catania, Toscano: “Abbiamo disputato una grande prestazione”

Netto successo del Catania in quel di Taranto. Allo ‘Iacovone’, infatti, gli etnei trionfano 5-1, condannando gli ionici. Questa la disamina di Domenico Toscano, tecnico dei siciliani, nel post gara: “Il risultato inganna, il Taranto aveva battuto squadre come Avellino e Cerignola. Non mi permetto di giudicare le loro dinamiche, sapevamo che stanno attraversando un momento di difficoltà ma abbiamo disputato una grande prestazione. Siamo stati attenti, mi è piaciuto l’approccio. Forse nei primi minuti della ripresa abbiamo pensato di gestire il match ma sono contento per il ritorno al gol degli attaccanti. Non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore fino alla sosta. Nelle ultime gare abbiamo disputato buone prestazioni, la squadra sta dando continuità alle prestazioni e ai risultati. Siamo un po’ indietro rispetto a quello che volevamo ma ci stiamo lavorando. Vogliamo migliorare giorno dopo giorno, dobbiamo continuare così”.

