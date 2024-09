Casertana, Carretta: “Questo modulo esalta le mie qualità”

Secondo gol consecutivo per Mirko Carretta. Dopo la rete contro il Messina, il trequartista della Casertana si ripete siglando il raddoppio ai danni del Taranto. Questo il commento a caldo del fantasista: “Il mister meritava la vittoria più chiunque altro per come ci tratta e per la sua competenza. Stiamo compiendo un grande cammino ma non avevamo ancora tratto dei benefici. Avevo detto a Raul (Asencio, ndr) di venire, lo conoscevo da tempo e sono convinto che ci potrà dare una grossa mano. Avremmo meritato già di vincere nelle scorse partite ma questo campionato non è facile. Il Taranto sembrava in difficoltà ma è una squadra esperta. Per noi era importante trovare i tre punti per avere maggiore convinzione di seguire la strada giusta. So di essere il più esperto e il mio obiettivo è dare una mano ai più giovani. La mia prestazione? Lo scorso anno venivo schierato in un ruolo diverso, da esterno bisogna lavorare tanto sulla fase offensiva. Con questo sistema di gioco ho più libertà e il modulo risalta le mie qualità”.

