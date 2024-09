Poche emozioni, nessun gol: pari e noia tra Altamura e Cavese

Pochi gli spettatori, ancor meno le emozioni di un Altamura-Cavese che non offre né gol, né spettacolo in un San Nicola dalle sole 1658 presenze. È comunque il primo punto casalingo per i murgiani, che dopo il successo di Taranto non sfruttano a pieno il secondo scontro salvezza in tre giorni. L’approccio però è buono, padroni di casa subito all’attacco, al 4’ Dipinto innesca Mane che vede l’inserimento di Rolando, clamorosamente anticipato sul punto di segnare da Barba, salvataggio provvidenziale. Resta l’unico abbaglio nel deserto del San Nicola fino al 28’, quando Pane è decisivo sul colpo di testa deciso di Vigliotti, prima chance di serata per i metelliani che devono poi far fronte alla ripartenza biancorossa, Leonetti serve però Molinaro con un pallone troppo lungo, tempestivo il riposizionamento della difesa ospite, sorpresa successivamente, al 33’, da un lancio apparentemente innocuo, così come il pallonetto di Molinaro su Boffelli in uscita. Quasi nulla da raccontare in una ripresa che propone tanto equilibrio, tanti duelli in mezzo al campo ma poca qualità, dà una parte e dall’altra. L’impressione è che nel finale sia la Cavese, però, a spingere sull’acceleratore. L’Altamura prova e riesce a tener stretto il punticino ma rischia grosso quando nei sette minuti di recupero giunge l’unica pallagol di tutto il secondo tempo: al 95’ Sorrentino aggancia in area e scarica un mancino che scheggia la traversa. Brivido che sigilla lo 0-0 finale, secondo risultato utile consecutivo per i biancorossi, terzo segno X nelle ultime quattro gare per la Cavese.

ALT 0–0 CAV

Team Altamura (3-5-2): Pane; De Santis, Silletti, Sadiki; Mane, Bumbu (46’ D’Amico), Franco (83’ Peschetola), Dipinto, Rolando; Molinaro (46’ Sabbatani), Leonetti (70’ Palermo). All. Esposito. (Di Donato squalificato).

Cavese (4-3-3): Boffelli; Barba (72’ Tropea), Peretti, Piana, Loreto; Marranzino, Pezzella (80’ Diop), Konate; Diarrassouba, Vigliotti (80’ Citarella), Badje (72’ Sorrentino). All. Di Napoli.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Ammoniti: Diarrassouba (C), Piana (C), Sadiki (A), Rolando (A), Silletti (A), Sorrentino (C).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author