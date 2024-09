Casertana, Iori: “Orgoglioso della mia squadra”

Prima gioia in campionato per la Casertana. I rossoblu festeggiano in casa ai danni del Taranto. Felicità e soddisfazione traspaiono dalle parole di Manuel Iori, allenatore dei campani, nel post partita: “Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio qualche situazione. Ai ragazzi ho detto di avere pazienza e sfruttare le chances. Abbiamo raccolto quanto avremmo meritato nelle altre partite. Nei primi minuti siamo stati un po’ contratti. Successivamente ci siamo liberati e abbiamo disputato una buonissima partita. Sapevamo che il Taranto avrebbe battagliato, lo ha fatto nel primo tempo mentre nella ripresa siamo stati bravi a sfruttare le nostre situazioni. Dopo la partita di Messina avevamo tanto entusiasmo e siamo stati bravissimi. Il Taranto si è difeso bene ed è riuscito a ripartire un paio di volte La formazione? Ho gestito la squadra in base ai prossimi impegni. Bakayoko sta crescendo e oggi ha disputato una buonissima gara. Ho scelto in base anche ai subentrati, chi è entrato lo ha fatto bene e si è dimostrato una risorsa importantissima. L’abbraccio con Carretta? Fa piacere, significa che siamo in sintonia col gruppo e sono contento di avere questi ragazzi a disposizione. Questa vittoria è molto importante per noi e il merito va ai ragazzi. Sono orgoglioso della mia squadra, ci dispiaceva non aver ancora trovato i tre punti, sfuggiti nelle scorse gare per mancanza di cattiveria. Volevamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi e oggi ci siamo riusciti grazie all’impegno dei ragazzi. Io sotto pressione? Siamo giudicati dai risultati ma sono sempre rimasto convinto delle potenzialità della mia squadra. Siamo sulla strada giusta, in questo girone non ci sono partite scontate”.

