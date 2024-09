Taranto, Gautieri: “Chiediamo scusa, dobbiamo invertire la rotta”

Ancora relegato in fondo alla classifica, il Taranto perde anche al ‘Pinto’. Decisivi i gol di Asencio e Carretta, i quali regalano il successo alla compagine campana. Amaro il commento di Carmine Gautieri, tecnico del Taranto, nel post gara: “Dispiace perché nelle gare disputate abbiamo sempre retto bene nei primi tempi. Oggi abbiamo preso gol su due situazioni da evitare. Perdere così dispiace molto ma stiamo migliorando la nostra condizione. Le gare, però, durano 95 minuti e non possiamo permetterci di regalarne 30 agli avversari. Creiamo tanto ma manchiamo nell’ultimo passaggio. La Casertana non ci ha impensierito più di tanto, esclusa la parata che ha portato al rigore Del Favero non ha compiuto interventi incredibili. Dobbiamo essere più determinati negli ultimi 20 metri, per vincere le partite e portare punti a casa devi fare gol e in questo momento non ci stiamo riuscendo. Prendere gol su una palla persa in uscita da fastidio, nonostante Del Favero mi abbia detto di non aver toccato l’avversario. Commettiamo errori fatali e non possiamo permettercelo. Sull’1-0 ci credevo ma i nostri secondi tempi sono completamente diversi dai primi. Dobbiamo cambiare rotta, capisco il momento ma dobbiamo lavorare sui nostri errori. Non possiamo permetterci di regalare occasioni da gol agli avversari. I tifosi fanno sempre sacrifici, si aspettano di più da noi e abbiamo il dovere di accontentarli. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, conosciamo la passione della piazza. Dobbiamo regalare soddisfazioni al nostro pubblico per portarlo dalla nostra parte. Conviviamo con problemi quotidiani dai quali cerchiamo di uscire. I ragazzi stanno dando tutto, anche oggi non hanno tirato indietro la gamba. Non stiamo facendo minutaggio ma indipendentemente da chi gioca dobbiamo essere più determinati”.

