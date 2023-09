Casarano, ufficiale l’arrivo di Perez

CASARANO – Leonardo Perez è ufficialmente un calciatore del Casarano. Il club salentino ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante pochi minuti fa, dopo una trattativa iniziata negli ultimi giorni del mese di agosto.

Prima della fine del calciomercato dei professionisti, il centravanti aveva raggiunto l’accordo per svincolarsi dalla Virtus Francavilla, in vista di un trasferimento in Serie D nei giorni successivi. Il club biancoceleste ha annunciato in mattinata l’addio al giocatore, poi ufficializzato alle 14 dal Casarano.

Su Perez, per un breve periodo, c’è stato anche il Barletta: la punta aveva incontrato la dirigenza biancorossa in un ristorante della città insieme al suo agente Valeriano Narcisi, ma l’accordo non si è concretizzato. Per il Casarano, dunque, un rinforzo ex Serie C a tre giorni dall’inizio del campionato.

