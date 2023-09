Brindisi: Arigliano, ‘Poco tempo per trovare alternativa a Iacovone’

“Sarebbe stato difficile trovare un nuovo stadio in un arco temporale così ristretto, quindi abbiamo accolto con positività il provvedimento della Lega. Siamo tuttavia fiduciosi sul pronto ritorno allo Iacovone, sia per noi che, ovviamente, per il Taranto, che ha iniziato benissimo questa nuova stagione”.

È così che Daniele Arigliano, presidente del Brindisi, ha commentato il rinvio della sfida con il Catania per l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, danneggiato dal doppio incendio di domenica sera, subito dopo il match con il Foggia, e martedì mattina.

Il match con gli etnei si sarebbe dovuto giocare domenica 10 settembre alle 20.45, ma la Lega Pro lo ha rinviato a data da destinarsi. Va ricordato che il Brindisi giocherà le sue gare interne a Taranto fin quando non termineranno i lavori ristrutturazione al “Fanuzzi”: la chiusura del cantiere è prevista per il 30 di settembre. La partita con il Catania si dovrebbe recuperare a metà ottobre, il 10 o l’11.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp