Taranto: ufficiale, ingaggiato Michael Fabbro

Il mercato del Taranto non si ferma. Eziolino Capuano ha chiuso un’altra operazione in entrata: è fatta per Michael Fabbro, attaccante svincolato classe 1996. Nella passata stagione ha militato nella Virtus Verona collezionato 33 presenze, 5 gol e 2 assist. Il calciatore, cresciuto nel Milan, in carriera ha vestito anche le maglie di Bassano Siena, Chievo Verona e Pisa. È già in riva allo Jonio e si allena con i nuovi compagni agli ordini del tecnico.

Il comunicato del Taranto – La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Michael Fabbro sino al 30/06/2024. Classe 1996, Fabbro è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella stagione 2015/16 esordisce in serie C con il Bassano, club con il quale disputa tre campionati. Nell’annata 2018/19 si trasferisce a Siena, dove si mette in luce. Infatti, la stagione successiva, approda in serie B con il Pisa. Terminato il campionato arriva il passaggio al Chievo, sempre in cadetteria. Torna in Lega Pro e a Siena nella stagione 2021/22. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Virtus Verona.

