Il Lecce ha presentato Roberto Piccoli a stampa e tifosi attraverso una conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata di oggi.

Il centravanti classe 2001 è stato prima presentato dal direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera: “Roberto, che ha già esordito domenica, è un attaccante che abbiamo prelevato dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto, e opzione di controriscatto. Per noi rappresentava un’opportunità di mercato, avendono già attenzionato da tempo. Avevamo più volte smentito che sarebbe arrivato qualcuno in attacco, ma abbiamo pensato che Roberto potesse essere un profilo importante per la nostra squadra, e credo lo abbia già parzialmente dimostrato contro la Salernitana. Siamo convinti che sia arrivato nel posto giusto, a Lecce i giovani talenti possono esaltarsi, e noi crediamo che lui lo sia. Da tempo si dice che gli manca solo la consacrazione, gli auguro che possa trovarla qui. Sarà una grande opportunità per lui”.

Successivamente, ha preso parola lo stesso Roberto Piccoli: “Sono qui per dare una mano, ho trovato subito un ambiente straordinario. Ho esordito in Serie A da giovanissimo, ma penso di essere cresciuto tanto da allora. Mi considero una punta che ama attaccare la profondità, ma sono anche disposto al sacrificio in fase di non possesso. Il sistema di gioco di mister D’Aversa è il mio preferito, credo sia ideale per esaltare le mie caratteristiche. Il dualismo con Krstovic mi farà bene, quando sai di non avere il posto garantito tendi a dare sempre il massimo in allenamento. Il mio idolo? Sicuramente Bobo Vieri, ho anche avuto la fortuna di ricevere qualche consigio da parte sua. Mi aspetto una Serie A tosta, livellata verso l’alto rispetto allo scorso anno”.

