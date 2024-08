Casarano scatenato: in arrivo anche Ismael Cajazzo

Il Casarano non ha limiti in questo calciomercato. Secondo quanto appreso da Antenna Sud la società del Presidente Filograna è sulle tracce di uno dei giocatori più forti della categoria: Ismael Cajazzo, centrocampista classe 2004 del Trapani. Il calciatore avrebbe già accettato l’offerta e il Trapani sarebbe contento di mandarlo a fare altra esperienza in D dopo l’esaltante campionato dello scorso anno a Rotonda che gli era valso le attenzioni di molti club di C e B.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author