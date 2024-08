Bitonto, obiettivo salvezza. Marasciulo: “Campionato difficile”

Nel servizio le parole di Giacomo Marasciulo, allenatore del Bitonto.

È la stagione della ripartenza per il Bitonto, chiamato a mettersi alle spalle delle annate complicate per strutturarsi ed affrontare di petto un campionato di Eccellenza che si prospetta più competitivo che mai. Lo fa con Giacomo Marasciulo alla guida, profondo conoscitore di una categoria che, col cambio format, riserverà comunque delle sorprese. Domenica 25 agosto l’esordio in campionato sul campo del Ginosa, una settimana prima il test amichevole contro il Brindisi perso 4-0.

Il club ha affidato a Gianni Del Vecchio il ruolo di coordinatore dell’area tecnica, affiancato dalla figura di Francesco Morgese, collante tra squadra e società. Allestito, finora, il classico mix tra under e qualche calciatore più esperto con un certo bagaglio d’Eccellenza. La ciliegina potrebbe arrivare dall’Argentina con Mathias Longo, centrocampista classe ’96 cresciuto in patria ma reduce da esperienze in Spagna e Repubblica Ceca.

In attesa dello stadio, a Bitonto, per il momento, nessuna velleità di promozione. L’intento è chiaro, disputare un campionato tranquillo per ritrovare una certa stabilità, la salvezza come obiettivo primario.

