Ufficiale, Taranto: Garau arriva in prestito dalla Ternana

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Ottavio Garau. Classe 2002, Garau approda in rossoblù dalla Ternana con la formula del prestito. In Serie C, il neo-attaccante rossoblu ha vestito le maglie di Vis Pesaro e Juve Stabia.

