Casarano, obiettivo secondo posto: il calendario è favorevole

Il Casarano torna a vincere dopo due turni di digiuno e lo fa in maniera più che convincente. La squadra di Laterza travolge il Fasano al capozza con una manita: 5-0 senza storie con in gol cinque calciatori differenti: Guastamacchia, Legittimo, Perez, Citro e Corvino. I rossazzurri sono ora tanto distanti dal secondo posto, quanto dal sesto. Ben cinque squadre sono attualmente raccolte in quattro punti ed una di queste non disputerà i playoff.

In vista del rush finale, il calendario sorride ai rossazzurri, che da qui al termine della regular season affronteranno sei squadre impelagate nella corsa alla salvezza, il Manfredonia che a fine aprile non avrà probabilmente nulla da chiedere al proprio campionato ed il Matera, per un potenziale scontro diretto della terzultima giornata. La missione playoff dei salentini non sembra dunque a rischio, ma ora l’intenzione è raggiungere il miglior piazzamento possibile per tentare il salto di categoria nel post season.

