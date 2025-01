Casarano, Obbiettivo: “Vogliamo rimanere al vertice fino alla fine”

La bagarre in vetta la Girone H di Serie D si fa sempre più fitta. Tra le squadre in corsa per la promozione vi è il Casarano. Nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud, è intervenuto il segretario dei rossoblu, Antonio Obbiettivo: “Vogliamo rimanere in alto fino alla fine. Il campionato è durissimo, si sapeva sarebbe stata una corsa a quattro o cinque squadre”.

L’ultimo match ha visto i salentini trionfare di misura contro la Palmese. Un incontro deciso da un gol di Giancarlo Malcore, commentato così da Obiettivo: “Non scopriamo noi Malcore. È un giocatore di altre categorie, abbiamo avuto la pazienza di aspettarlo perché ad inizio campionato non era nelle migliori condizioni e ora è diventato un giocatore importante. Ieri ha lasciato allibiti tutti con un gesto tecnico importante. Spero che continui così fino alla fine del campionato”.

In vista dei prossimi scontri diretti, Obbiettivo ha dichiarato: “Giocheremo in casa nostra quasi tutti gli scontri diretti ma le squadre che vengono al ‘Capozza’ lo fanno con un atteggiamento diverso. Abbiamo avuto grandi difficoltà con queste squadre, tra cui l’Acerrana. Anche il terreno di gioco non è stato nelle migliori condizioni nell’ultimo periodo ma può diventare un fortino. In questo campionato non ci sono squadre materasso e non ci saranno mai partite facili”.

Come dichiarato da Obbiettivo, il Casarano resta vigile sul mercato: “Abbiamo puntato gli occhi su un paio di difensori e stiamo cercando di concretizzare un’operazione”.

