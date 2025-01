Matera, vicino Gaeta. Il ds Castorina: “Sarebbe un profilo importante”

Il Matera lavora per l’innesto dell’esterno offensivo Danilo Gaeta che ha cominciato la stagione con la maglia dell’Angri, sempre nel Girone H di Serie D, per rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto offensivo. Trattativa ben avviata che potrebbe portare alla fumata bianca nelle prossime ore.

Le parole del ds Castorina

“Al momento non abbiamo ancora definito nulla, stiamo valutando la fattibilità dell’operazione e nelle prossime ore ne capiremo di più. Sicuramente quello di Gaeta è un profilo importante, un giocatore che ha vestito maglie importanti anche in Serie C. Qualora dovessimo riuscire a trovare la quadra, ci potrà dare sicuramente una grande mano”, afferma a Lunedì Puglia, il ds dei biancoazzurri Salvatore Castorina.

Gaeta, il profilo del fantasista

Ben 265 presenze in carriera con 14 reti e 3 assist messi a segno. Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, per poi vestire le maglie di Paganese e Fidelis Andria in Serie C. Nelle ultime stagioni, in D ha indossato quelle di Cavese, Casarano, Vibonese e Angri con cui ha cominciato la prima parte di stagione con 16 presenze tra campionato e Coppa Italia.

