Brindisi, Nikolli: “Salvezza dura ma dobbiamo crederci”

Pari amaro per il Brindisi. Dopo essere passati in vantaggio allo scadere del primo tempo, gli adriatici ottengono solo un punto nel match contro il Gravina. Un risultato spiegato così da Vilson Nikolli, terzino dei biancazzurri e autore del gol del momentaneo 2-1, nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Nel primo tempo siamo stati bravi a recuperare dopo la grande punizione di Marconato. Nella ripresa siamo entrati con la mentalità sbagliata perché dovevamo chiudere la partita e poi difendere. Quando ti chiudi subito rischi di subìre gol da un momento all’altro. Abbiamo tanta voglia di raggiungere l’obiettivo, dopo aver perso questi due punti diventa dura ma dobbiamo crederci fino alla fine. Sbagliamo ancora i primi dieci o quindici minuti, non entriamo bene in partita e dobbiamo migliorare questo aspetto”.

