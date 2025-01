Gravina, Marconato: “Continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo”

Contro il Brindisi, il centrocampista del Gravina, Mauro Marconato, ha trovato il primo gol stagionale. Una prodezza su calcio di punizione che ha influito sul pareggio finale. Nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia, però, Marconato non ha nascosto un pizzico di amarezza per non aver ottenuto l’intera posta in palio: “Il pareggio è giusto. Sapevamo di affrontare un avversario difficile, su un campo tosto e con un allenatore esperto per la categoria. C’è un po’ di amarezza per aver preso i due gol su palle inattive. Nel primo tempo abbiamo giocato come volevano i nostri avversari ma portiamo un punto a casa e speriamo di ottenere tre punti nel prossimo match. Il terreno di gioco non era in ottime condizioni ma dobbiamo adattarci al terreno. La partita era più tosta del normale e ci ha un po’ complicato il lavoro ma non è una scusa. Dobbiamo continuare a lavorare ma con umiltà raggiungeremo l’obiettivo. Lotta al vertice? Non so come finirà ma se dovessi scegliere vorrei che vincesse la Virtus Francavilla. Manca ancora tanto e il mio presente è il Gravina e la lotta salvezza”.

