Fidelis Andria, Tedesco: “Con la Virtus Francavilla vittoria meritata”

Dopo la sconfitta infrasettimanale contro il Brindisi, la Fidelis Andria si riscatta battendo la Virtus Francavilla. Un risultato commentato così da Giuseppe Tedesco, attaccante dei federiciani, nel corso di LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Mercoledì abbiamo disputato una buona partita e non meritavamo la sconfitta. È stato un incidente di percorso ma abbiamo reagito da grande squadra. Non era facile contro una squadra costruita per vincere e abbiamo lanciato un bel segnale. La gara è stata equilibrata, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Ci siamo abbassati per qualche minuto ma abbiamo reagito bene e credo che la vittoria sia meritata. Da quando sono arrivato ho visto un gruppo forte, anche a livello caratteriale. Il mister ci ha fornito la giusta serenità ma ci ha anche chiesto di riscattare la sconfitta col Brindisi, a mio avviso immeritata. Da Silva? È un giocatore importante, uno dei più forti con i quali ho giocato. Mi fa piacere giocare con lui, ci troviamo molto bene. Il prossimo match con la Nocerina? Sarà una partita importante e uno scontro diretto. Non sarà determinante per il campionato ma ci giochiamo tanto e vogliamo dire la nostra fino alla fine. Servirà il solito approccio, scendendo in campo per vincere. Il pubblico ci darà sicuramente una mano. Siamo quattro squadre a distanza di due punti ma il campionato è ancora lungo e difficile”.

