Ancora un auto in fiamme in Salento. È successo alle 3.30 della notte lungo via Vittorio Emanuele. Di mira il suv di un commerciante, cugino di primo grado dell’imprenditore a cui alcuni giorni fa sono state date alle fiamme due autovetture e la villetta in zona Pineta, sempre a Casarano. La zona risulta sprovvista di telecamere pubbliche, ma elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere private installate nelle vicinanze. Al lavoro i Carabinieri.