Per tre anni avrebbe offeso e picchiato il suo compagno, anche in presenza dei figli minorenni. Per questo il Tribunale di Lecce ha condannato una 34enne a 3 anni e 4 mesi di reclusione con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali nei confronto di un 50enne della provincia di Lecce. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe colpito in diverse circostanze con pugni, schiaffi e calci il compagno. E in una occasione gli avrebbe procurato la frattura della rotula.