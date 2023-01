Casarano ancora alle prese con la “pareggite”

La pareggite del Casarano proprio non si placa. Dopo due vittorie di fila, i rossazzurri sono ricascati nel tranello del pari, per la decima volta in questo campionato. Nessuno nel girone H ha collezionato più “X” delle Serpi, che fra le prime sette della classe vantano sì il minor numero di sconfitte, ma anche il minor numero di successi. Ci sono pareggi e pareggi: quelli raccolti con formazioni del calibro di Barletta, Nardò e Brindisi non possono che essere considerati come un bicchiere mezzo pieno, ma a far rumore in classifica sono i pareggi messi a segno con squadre contro le quali (quantomeno sulla carta) si potrebbe e dovrebbe fare di più. È il caso di Francavilla, Puteolana, Gladiator e ora anche Gravina. Formazioni contro le quali il Casarano è scivolato, lasciando punti preziosi per strada. A proposito di punti, la classifica ora vede il Fasano avanti ai rossazzurri, che occupano dunque il settimo posto a +4 sul Matera. La zona playoff dista appena due misure, ma per provare a raggiungerla bisognerà trovare una continuità di risultati che in Salento manca ormai da qualche mese.

[Credit Photo: Felice Losacco]

Condividi su...



Linkedin

email