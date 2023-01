CERIGNOLA – Tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro gare, quarto posto in classifica e status di vera sorpresa del Girone C. Questo Cerignola sta continuando a stupire, la vittoria contro la Fidelis Andria ha confermato l’ottima forma fisica e mentale del gruppo di Pazienza, uno dei pochi tecnici che può permettersi il lusso di non avere esigenze di mercato.

La striscia positiva di risultati parla chiaro: tre gare casalinghe vinte in maniera netta, un pareggio esterno subito soltanto negli attimi finali. La squadra c’è, e lo dimostrano in maniera individuale i vari interpreti. Contro i biancazzurri, l’Audace era alle prese con la pesante assenza dello squalificato Achik: una lacuna colmata alla grande da D’Ausilio, probabilmente migliore in campo con le sue sgroppate, una su tutte decisiva per il gol di Malcore che ha aperto le danze del derby. Nove gol, come il numero che porta sulle spalle, Malcore sta trascinando a suon di reti questa squadra. I gol del bomber dalla chioma bionda sono una garanzia: sette vittorie e due pareggi con il suo nome nel tabellino dei marcatori. I ragazzi di Pazienza adesso vogliono fermare, di nuovo, la corazzata Catanzaro. Una trasferta quasi proibitiva che gli ofantini potranno affrontare con la mente sgombra.

Foto Audace Cerignola.

