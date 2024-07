Casalabate, rissa alla fermata dell’autobus: segnalate nove persone

Nel corso della serata di lunedì, nella marina leccese di Casalabate, i carabinieri del Comando Stazione di Trepuzzi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 9 soggetti, di cui 5 di origine nord africana e 4 italiani, perché ritenuti presunti autori di una rissa.

Il provvedimento scaturisce a conclusione di una tempestiva ed approfondita attività di indagine condotta nell’immediatezza dagli uomini dell’Arma. Indispensabile per la ricostruzione dell’evento delittuoso e per l’individuazione dei presunti autori, 6 dei quali ancora minorenni, è stato l’esame dei filmati delle telecamere installate nella zona nonché le numerose testimonianze raccolte.

Tutto sarebbe nato nel tardo pomeriggio di lunedì su un autobus di linea in transito per i comuni di Campi Salentina, Squinzano e Marina di Casalabate. A bordo del mezzo, per futili motivi, tra i ragazzi è nato un diverbio, sfociato, poi, in una vera e propria rissa.

Nella zuffa i giovani si sono affrontati con cinte metalliche e mazze di fortuna recuperate nelle vicinanze della fermata stessa. Indispensabile si è rivelato intervento dei militari della locale stazione che, allertati da alcuni passanti, hanno provveduto a sedare la furibonda lite sottoponendo a sequestro tutto il materiale utilizzato nella rissa.

Alcuni dei partecipanti hanno riportato lesioni personali tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure mediche del caso. In un caso la prognosi è stata di 30 giorni. Per i ragazzi è stata richiesta la misura di prevenzione del “DASPO URBANO” al Questore di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author