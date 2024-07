Lecce, incendio in una concessionaria d’auto

Paura nella mattinata di martedì 23 luglio a Lecce, dove un incendio è divampato in una concessionaria di viale del Risorgimento.

Le fiamme, partite dall’esterno dell’edificio intorno alle 13, hanno interessato quattro veicoli parcheggiati. L’incendio, propagatosi rapidamente con l’aiuto del vento, ha danneggiato parzialmente anche altri due veicoli, che si trovavano nelle vicinanze.

Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo salentino, che, giunti sul posto, si sono adoperati per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, in seguito all’incendio non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

