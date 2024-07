Carovigno, auto si ribalta in corsa: 18enne finisce in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, sulla Strada provinciale per Serranova, in agro di Carovigno (Br). Una Fiat Panda condotta da una ragazza neopatentata di diciotto anni si è ribaltata finendo fuori strada. Nel sinistro non sono coinvolte altre vetture. Non sono ancora chiare le cause che abbiamo causato l’incidente. Sul posto Vigili del Fuoco e sanitari del 118. La giovane è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

