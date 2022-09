“È ufficiale: Forza Italia conquista, oltre agli eletti negli uninominali, due onorevoli ed un senatore nel proporzionale. Alla Camera, l’on D’Attis conquista un seggio nel collegio di Lecce-Brindisi: essendo stato eletto nell’uninominale, l’elezione scatta per Andrea Caroppo (prima di lui nella lista c’è l’on Siracusano, eletta in altra Regione). Il secondo seggio va a Marcello Lanotte nel collegio Bat-Foggia. Al Senato, invece, la capolista nel collegio era la senatrice Ronzulli, eletta in un uninominale e perciò cede il posto all’uscente Damiani. La delegazione parlamentare di Forza Italia Puglia, quindi, sarà così composta: alla Camera D’Attis, Dalla Chiesa, Caroppo, Gatta, Lanotte; al Senato Damiani e Sisto. Ringraziamo tutti i candidati che si sono spesi per la bandiera di Forza Italia con passione, impegno e sacrificio. Buon lavoro a tutti noi!”scrive DAttis.