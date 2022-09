BRINDISI – Sarà Mauro D’Attis l’unico parlamentare a rappresentare il territorio brindisino. La riconferma arriva con numeri importanti per il coordinatore regionale di Forza Italia che proprio nel suo territorio incalza anche Fratelli d’Italia con solo tre punti percentuali di differenza tra i due partiti di centrodestra. Il deputato uscente, si è imposto nel collegio uninominale di Brindisi e provincia, ottenendo il 44,09 percento delle preferenze, per un totale di 72.881 voti. Battuto il candidato del Movimento 5 stelle, Salvatore Giuliano (fermo al 29,35). Terza invece la candidata della coalizione di centrosinistra, Tiziana Brigante. Italia viva e Azione, con Antonietta Curlo non supera il 3,96. Giancarlo Scalone, candidato di Unione popolare con De Magistris, ottiene, l’1,11 percento. Nel collegio uninominale senato Brindisi-Taranto, l’avvocato brindisino Roberto Fusco, candidato del Movimento 5 stelle, ha ottenuto il 30,3 percento dei voti, 38% nel suo territorio brindisino arrivando però dietro alla eletta Vita Maria Nocco. Appena il 18,96 per Maria Grazia Cascarano (centro sinistra). Il sindacalista brindisino Angelo Leo per Unione popolare si ferma all’1 percento.