Carbonara di Bari piange Vito Guerra, conosciuto come ‘Piripicchio’

Non è più tra noi Vito Guerra, conosciuto come ‘Piripicchio’. A darne la triste notizia è la pagina ‘Tradizionalmente Carbonara di Bari’:

“Carbonara piange il suo grande artista di strada VITO GUERRA in arte PIRIPICCHIO. Ci lascia oggi un’artista del Folklore carbonarese che per oltre mezzo secolo ha regalato sorrisi a grandi e piccini, portando il nome di Carbonara in giro per l’Italia insieme alla sua emblematica bassa musica “U’Sciaraball”. Con Vitino va via un pezzo di storia Carbonarese legata alle tradizioni, alle feste patronali, alle migliaia di serenate per gli sposi, alle sagre e tutte quelle occasioni dove Vitino, nella sua grande umiltà, ha portato gioia a tutti soprattutto agli anziani che tanto amava. Caro Vitino, da oggi ti aspettano nella più grande piazza di tutti i tempi, quella del cielo, dove tutti i Santi Patroni che hai onorato in terra ti spalancano le porte per portare gioia tra gli angeli. Carbonara e il mondo delle feste non ti dimenticherà mai. Buon viaggio Vitino e questa volta una botta a te!”.