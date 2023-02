Con l’inizio del nuovo anno i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nei nove comuni di competenza: fra Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico, Tursi, Rotondella, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico, i militari dell’Arma, in poco più di un mese, hanno controllato 2.122 persone, 1.693 veicoli, 328 esercizi commerciali e 1.190 soggetti sottoposti a misure restrittive. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, che sono finalizzati soprattutto al controllo di soggetti sospetti in transito, sono state incrementate le verifiche sul rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, con particolare riguardo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, all’utilizzo improprio dei telefoni cellulari, al mancato utilizzo della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori, alla mancata precedenza, all’occupazione abusiva degli stalli riservati ai disabili, all’assenza delle coperture assicurative e alla mancata revisione.

Nel complesso, i servizi dell’Arma, aumentati nelle fasce serale e notturna, hanno portato all’accertamento delle seguenti violazioni:

3 per guida sotto l’influenza dell’alcol con valori tali da comportarne il deferimento all’Autorità Giudiziaria, ulteriori 3 per guida sotto l’influenza dell’alcol a carico di neopatentati ed 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, anche questi tutti con deferimento all’Autorità Giudiziaria;

121 fra mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta come seggiolini per bambini (per il guidatore è prevista anche la sospensione della patente in caso di recidiva nei due anni dalla prima violazione);

29 per omessa revisione periodica degli automezzi;

6 per utilizzo alla guida del telefono cellulare (compreso l’invio di messaggi);

14 per assenza della copertura assicurativa;

5 per guida senza patente;

1 per attraversamento con semaforo a luce rossa;

1 per omessa precedenza tra i veicoli.

Sequestrati 18 veicoli, ritirate 8 patenti e 24 carte di circolazione nonché decurtati complessivamente 793 punti della patente.

Nell’ambito del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, infine, a Policoro un 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Matera perché trovato in possesso di marijuana per uso personale. Rischia il ritiro della patente di guida e l’obbligo di sottoporsi ad un programma di recupero delle tossicodipendenze presso il SERT.

L’operato dei Carabinieri s’inserisce nella continua azione di prevenzione delle pattuglie dell’Arma in tutta la provincia volta a contrastare il verificarsi di incidenti gravi che possano anche compromettere l’incolumità fisica di conducenti, passeggeri o pedoni.

Condividi su...



Linkedin

email