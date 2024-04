Capurso, discarica abusiva: individuato il responsabile

Una discarica abusiva è stata scoperta in contrada Macchia dei Proni a Capurso, nel Barese. La Polizia Locale, dopo una attività di indagine durata più di un mese, ha segnalato alla procura di Bari il presunto responsabile dell’abbandono di rifiuti. Si tratta di una ditta edile di Bari impegnata in lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un condominio della provincia di Lecce.

L’impresa avrebbe sversato rimasugli di vetro, imballaggi, legno, guaine e tubi in plastica, materiale isolante per cappotti termici per un totale di 35 metri cubi di materiale. L’area è la stessa che ospiterà il bosco urbano di Capurso e su cui il Comune ha investito 5 milioni di euro per realizzare una zona servizi con reception, bar e toilette e altre destinate a picnic, fitness, orto urbano, didattico e un anfiteatro per appuntamenti all’aperto. La ditta dovrà provvedere a ripulire i terreni.

“Chiediamo con fermezza a coloro che commettono questi atti irresponsabili di porre fine a tali comportamenti. Allo stesso tempo, ci impegniamo a intensificare i nostri sforzi per prevenire e contrastare atti di abbandono di rifiuti attraverso una maggiore vigilanza e l’applicazione rigorosa delle normative vigenti”, dichiara in una nota il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, chiedendo collaborazione perché “solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo preservare la bellezza e la salubrità del nostro territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author