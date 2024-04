ROMA – Le lunghe attese per ottenere un passaporto stanno per terminare. La rassicurazione arriva, ai nostri microfoni, dalla dirigente superiore della Polizia di Stato, Rosa Angelo che illustra le novità, attive dallo scorso mese di marzo, per fissare un appuntamento con le Questura del proprio territorio e fare richiesta di un passaporto.

Accanto alla procedura tradizionale è attiva la nuova agenda priorità che permette di ottenere il passaporto entro trenta giorni per motivi specifici: studio, lavoro o viaggio per turismo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author