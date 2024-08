Caos aereo: volo Ryanair Torino-Bari in ritardo di 4 ore

Giornata da incubo per i passeggeri del volo Ryanair FR6180 da Torino a Bari, che martedì 13 agosto hanno subito un ritardo di oltre quattro ore. Previsto in partenza alle 10:25, il volo è decollato solo nel pomeriggio e ha toccato terra a Bari alle 16:06, causando pesanti disagi per chi doveva raggiungere la città pugliese.

I passeggeri sono rimasti bloccati all’interno dell’aeroporto di Torino senza poter fare altro che attendere informazioni. La compagnia aerea non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle cause del ritardo, ma sembra che siano riconducibili a problemi interni.

I viaggiatori coinvolti, grazie all’assistenza di ItaliaRimborso, possono richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro, in base al Regolamento Comunitario 261/2004. Chi desidera ottenere il rimborso può segnalare il disservizio direttamente sul sito italiarimborso.it, compilando il modulo apposito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author