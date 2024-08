Rita Dalla Chiesa (FI): ‘Agguato a Bitonto di gravità inaudita’

“Quanto è successo a Bitonto ieri sera (martedì 13 agosto, ndr) è di una gravità inaudita. Sono vicina alla cittadinanza che, ancora una volta, ha subito la violenza di un trauma che non dovrebbe fare parte del vivere civile. Ma a quella cittadinanza chiedo il coraggio di reagire, di non avere paura di denunciare, di fare muro contro l’illegalità”. Così in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, commenta l’agguato compiuto ieri sera a Bitonto, in provincia di Bari, dove cinque persone si sono introdotte in casa di un uomo agli arresti domiciliari e lo hanno ferito a colpi di pistola.

“Niente temono di più i delinquenti del non trovare il terreno sul quale far crescere i loro sporchi interessi. Vorrei rassicurarvi, cittadini di Bitonto, che non siete soli. In Parlamento ho portato le vostre istanze e il vostro bisogno di essere ascoltati. Basta entrare sul portale della Camera per rendervi conto di quante battaglie sto portando avanti per voi. La sicurezza è la priorità”, conclude Rita Dalla Chiesa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author