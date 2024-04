Canosa, scontro sulla provinciale 231: muore un trentenne

Ancora un scontro frontale sulla provinciale 231 costato la vita ad un trentenne. La vittima era a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente mentre imboccavano una curva. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il conducente dell’altro mezzo, è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi con il supporto dei carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author