San Giorgio, in fiamme appartamento: uomo muore carbonizzato

Un uomo di 87 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento di San Giorgio Jonico (Taranto), nella serata di mercoledì 17 aprile. In un primo momento, l’uomo era dato per disperso, poi è stato ritrovato senza vita disteso sul letto della sua camera. Per domare l’incendio, sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Taranto. L’origine del rogo è ancora da accertare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author