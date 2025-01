Canosa-Bisceglie: preparatore tenta di aggredire assistente (video)

Durante la sfida tra Canosa e Bisceglie, valida per la 23a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese, si è verificato un episodio increscioso. Al 24’, in seguito a un fallo subito da Manzari, calciatore del Bisceglie, il preparatore dei nerazzurrostellati, Fasciano, è stato espulso per proteste reiterate contro l’arbitro, accusato di non aver preso provvedimenti disciplinari.

Dopo l’espulsione, il preparatore, visibilmente alterato, si è avvicinato in modo minaccioso verso l’assistente arbitrale, ma è stato bloccato a fatica da altri membri della panchina e allontanato dal campo. Il comportamento potrebbe portare a sanzioni disciplinari severe da parte del giudice sportivo. Al termine del parapiglia, è scattata l’ammonizione per lo stesso Manzari per proteste. La partita poi si è chiusa sullo 0-0.

