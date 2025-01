La calciatrice più famosa d’Italia a Taranto per donare all’Africa

La calciatrice più famosa d’Italia a Taranto il 18 e il 19 gennaio per portare attrezzatura calcistica in Zambia. Stand per le donazioni in piazza della Vittoria

Taranto-Zambia, è il lungo viaggio che farà una valigia piena di sogni e riscatto. Arriva per la prima volta in Puglia (e al Sud) una importante iniziativa benefica che riguarda il calcio e i bambini in condizione di indigenza, con la calciatrice di serie A Eleonora Goldoni, testimonial del progetto internazionale “We Football” dell’Aps Small Now Onlus.

L’evento si chiama “Here we go”, ad organizzarlo è la cooperativa sociale 10 Maggio Onlus. L’appuntamento è in piazza della Vittoria a Taranto per il 18 e il 19 gennaio, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, domenica dalle 10.00 alle 13.00. Sarà allestito uno stand dove i tarantini potranno donare ai volontari attrezzatura calcistica nuova o usata, ma in ottime condizioni, come: scarpini, parastinchi, palloni, casacche, pettorine, birilli ecc… Il tutto, verrà poi spedito in Africa, per offrire una possibilità educativa, di crescita e sano divertimento a bambini e ragazzi meno fortunati. Eleonora Goldoni gioca nella Lazio, ha 28 anni ed è una delle calciatrici italiane più seguite sui social. Su Instagram, dove conta 740 mila follower, pubblica spesso i filmati delle sue missioni umanitarie in Africa. “Era un mio sogno sin da bambina – ha raccontato – ci siamo innamorati di questi bambini, ci siamo innamorati della possibilità che il calcio ha di essere un vero e proprio strumento per salvare la vita di tante persone. L’abbiamo visto con i nostri occhi. Ecco che da lì nasce la scintilla e il desiderio di vederlo sempre, sempre di più”.

A Taranto chi vorrà donare, in segno di ringraziamento, riceverà un ticket per una pizza margherita in omaggio da gustare nella pizzeria gestita dalla Coop 10 maggio, “Al Picodì”, in via Principe Amedeo n.76, dal martedì al venerdì a cena. L’iniziativa è patrocinata da Regione Puglia, Comune e Provincia di Taranto.

