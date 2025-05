Taranto, arrestato 37enne per maltrattamenti: terrorizzava la madre

Ubriaco, ha tentato di sfondare a calci la porta d’ingresso dell’abitazione della donna

Un 37enne tarantino è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria madre.

L’intervento è avvenuto in uno stabile del centro, dove gli agenti della Squadra Volante sono giunti in seguito alla richiesta d’aiuto di una donna, in evidente stato di agitazione, che segnalava che il figlio, ubriaco, stava prendendo a calci la porta del suo appartamento.

All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora in zona e hanno immediatamente soccorso la donna, visibilmente scossa e impaurita. Secondo quanto riferito dalla vittima, il figlio, già allontanato da casa a causa di precedenti episodi violenti e di problemi legati all’abuso di alcol, aveva più volte cercato di rientrare minacciandola e tentando di forzare la porta d’ingresso.

L’uomo è stato tratto in arresto e successivamente condotto nel carcere di Taranto. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi pregressi.

