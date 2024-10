Campo di Mare, cane impiccato, ucciso a bastonate e chiuso in un sacco

Impiccato, finito a bastonate sulla testa, chiuso in un sacchetto e abbandonato in una stradina di Campo di Mare, frazione di San Pietro Vernotico. Un cane di piccola taglia, maschio, di circa sette anni, è stato massacrato con sadismo e violenza nella mattinata di venerdì.

Sul posto, poco lontano dalla piazzetta di Campo di Mare, su richiesta della polizia locale, sono intervenuti il veterinario Pietro De Rocco e le volontarie dell’associazione “Le Orme” di San Pietro Vernotico.

Il povero cane, la cui morte sarebbe avvenuta per asfissia, era chiuso in un sacco di plastica, abbandonato nei pressi di una colonia felina. De Rocco ha provveduto ad aprire la busta e a documentare ciò che è ha trovato all’interno. Il cane era privo di microchip.

Purtroppo la stradina è priva di telecamere di sorveglianza e così chi ha compiuto questo gesto di vile violenza potrebbe restare impunito.

