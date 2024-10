Ruffano, incendio di un veicolo commerciale: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, un incendio ha coinvolto un veicolo commerciale nella zona industriale di Ruffano, precisamente in via Delle Industrie. L’incidente si è verificato intorno alle ore 05:00, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Tricase, è stata chiamata a intervenire per domare le fiamme che avvolgevano un furgone frigo, un Fiat Ducato, parcheggiato presso un’officina meccanica.

L’incendio ha interessato principalmente la parte anteriore del veicolo, inclusa la cabina e il vano motore. Grazie alla pronta reazione dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state contenute rapidamente, evitando che si propagassero alle altre autovetture parcheggiate nel piazzale dell’officina, prevenendo così potenziali danni maggiori.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo Radiomobile (NORm) di Tricase per effettuare le necessarie verifiche e raccogliere informazioni utili sull’accaduto.

Attualmente, le cause che hanno portato all’incendio sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Le operazioni di soccorso, che hanno visto l’impiego di mezzi e personale altamente specializzato, hanno dimostrato l’importanza di una risposta tempestiva in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle proprietà circostanti.

