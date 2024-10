Bari, Marti e Poli Bortone insieme per i due anni del Governo di Centrodestra

Il senatore Roberto Marti e il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, si sono incontrati a Bari per festeggiare i risultati ottenuti nei primi due anni del governo di centrodestra. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per riflettere su quanto realizzato finora e sulle sfide future.

Sin dal suo insediamento, il governo ha messo in atto una serie di misure concrete per migliorare la vita dei cittadini e valorizzare i territori. Tra le principali azioni, spicca l’abbassamento delle tasse, una scelta che ha l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e le imprese, favorendo così la crescita economica e la ripresa post-pandemia.

Un altro aspetto significativo è l’incremento dei fondi destinati alla sanità pubblica. In un periodo in cui il settore sanitario ha vissuto pressioni senza precedenti, il governo ha dimostrato un impegno deciso nel garantire risorse adeguate per migliorare i servizi e garantire la salute dei cittadini. Questo è stato accompagnato da un’attenzione particolare alle infrastrutture, con il ministro Matteo Salvini che ha guidato un’azione di rilancio, sbloccando progetti fermi da decenni e assicurando che le opere pubbliche possano finalmente vedere la luce, da Nord a Sud del Paese.

La sicurezza è stata un’altra priorità del governo, con interventi mirati per contrastare la criminalità nelle città italiane e affrontare il problema dell’immigrazione clandestina. Queste politiche hanno l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini, creando un clima di fiducia e stabilità.

In ambito educativo, il Ministro Giuseppe Valditara ha riportato la scuola al centro dell’agenda politica nazionale. Le riforme epocali, come l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, mirano a modernizzare il sistema educativo, offrendo ai giovani le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro. Inoltre, il piano #AgendaSud rappresenta un importante passo verso l’equità, garantendo a tutti i ragazzi, indipendentemente dalla loro provenienza geografica, le stesse opportunità di crescita e sviluppo.

Secondo il senatore Roberto Marti i primi due anni del governo di centrodestra hanno visto una serie di iniziative significative volte a migliorare la vita dei cittadini e a rilanciare il Paese. Con l’impegno continuo dei leader politici e la collaborazione tra istituzioni, questi risultati potrebbero consolidarsi e tradursi in un futuro promettente per l’Italia.

