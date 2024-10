Sanità, Gemmato: “Fondo sanitario nazionale con segno positivo”

BARI – “Dopo anni di definanziamento da parte della sinistra, il governo di centrodestra, inverte questa tendenza mettendo un segno più al finanziamento al fondo sanitario nazionale. Ovviamente questi quattrini vanno finalizzati in quest’anno, nell’anno prossimo, con una politica di medio, di lungo termine, che evidentemente non c’è stata nella misura in cui tutta la programmazione sanitaria, negli ultimi dieci anni è stata sbagliata, lo dicono i numeri dei medici, e rispetto alla quale in questi 24 mesi di governo stiamo ponendo rimedio e cercheremo nella stabilità di governo che il governo Meloni assicurerà per cinque anni di compendiare e di risolvere”. Lo ha detto riferendosi alla Manovra il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a Bari dove partecipa alla convention del centrodestra sui due anni di governo Meloni. “Per il Sud , serve sempre qualcosa in più – sostiene il sottosegretario Gemmato – Però io ritengo che ci sia un dato. Che è quello della crescita del Pil del Meridione, in discontinuità con il passato, il Sud trascina il Nord. La crescita del Pil del Sud dell’1% mentre quella nazionale dello 0,8, penso che questo sia il risultato di politiche fatte ad hoc da questo governo, in primis la Zes unica meridionale”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author